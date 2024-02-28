تكريم توأم الدقهلية بعد حصولهما على مراكز متقدمة في مسابقة الحساب الذهني بتايوان

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن تكريم اليوم الأربعاء توأم الدقهلية بالصف الثاني الابتدائي الحاصلين على المراكز الأولى عالميًا في مسابقة الحساب الذهني بتايوان وهما: «آدم ويامن».

تكريم توأم الدقهلية بعد فوزهم بالحساب الذهني بتايوان

وأضاف محافظ الدقهلية أن الطالب آدم طارق محمد حسن على المركز الأول، والطالب يامن طارق محمد حسن على المركز الثالث في المسابقة التي استمرت أونلاين على مدار عام كامل.

أشار إلى أن المسابقة الخاصة بالحساب الذهني بدأت من يناير وحتى ديسمبر 2023، حيث تم خلالها إجراء 4 امتحانات في الحساب الذهني للمشاركين من أبناء الدول المشاركة.

وأضاف أنه شاركت في المسابقة أكثر من 23 دولة على مستوى العالم، وثمن دور القائمين على العمل بمديرية التربية والتعليم ومدارس الدقهلية في تحقيق هذا التفوق والتميز ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

دعم تعليم المتفوقين والمبدعين من الطلاب

من جانبه، أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية حرص المديرية على تنمية المهارات ودعم الابتكار والإبداع في الطلاب من أجل رفع اسم مصر خاصة في المحافل الدولية، لتحقيق الفوز والنجاح في مختلف المجالات.