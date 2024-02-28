بطلة من ذوي الهمم توجه طلبا للرئيس السيسي في «قادرون باختلاف».. ماذا قال؟

بعد مشاهدتها لأفلام كارتون أجنبي مصنوعة خصيصا للمكفوفين، بتقنيات وصف الصوت، طلبت الطفلة تالية، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة، محاكاتها في مصر، قائلة: «ممكن في الأفلام والكارتون العاديين يتعملوا بنفس الطريقة، عشان نعرف ننبسط بهم إحنا كمان».

تاليا توجه طلبا للرئيس السيسي

وعلى الفور استجاب الرئيس السيسي على طلبها: «تحت أمرك يا تالية»، مضيفا أن وزارة الثقافة تتعاون مع وزارات الشباب والتضامن والجامعات المعنية وشركات الأعمال لتنفيذ الفكرة، «نحن مستعدين ونوجه رئيس الوزراء بالاهتمام بالأمر، وإن شاء الله هنعملها».

«أنا بحبك حضرتك جدا يا ريس، ومبسوطة إني كنت مع حضرتك السنة اللي فاتت والسنة دي».. ووجهت تاليا الشكر للرئيس قائلة: «شكرا جدا فخامة الرئيس.. وأي حد بيشارك في الحفلة دي بيبقى مبسوط أنه قدام سيادتك يا فخامة الريس».

تاليا توجه الشكر للرئيس السيسي

وتوجه الرئيس السيسي بالشكر لـ«تالية»: «أنا اللي بشكرك وسعيد أوي أني بشوفك السنة دي بخير وكبرتي وبتعلمينا وبتقولي حاجات جميلة وعلمينا يا تالية.. علمونا وفهمونا ومتبخليش.. وأنا سعيد وهابقى سعيد أكتر أما أشوفك، وربنا يخليك وكل سنة وأنت طيبة وبالصحة والسلامة.. باي باي يا جميلة».