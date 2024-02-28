عضو بـ«الشيوخ»: الرئيس السيسي يولي ذوي الهمم مكانة خاصة

أشاد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، بحضور الرئيس السيسي حفل «قادرون باختلاف»، في نسخته الخامسة، قائلا إنه: «ليس هذا الحفل الأول، ولكن الرئيس حريص على حضور كل فعالياتهم وحفلاتهم».

وقال في تصريحات صحفية، إن الاحتفالية تأكيد وتتويج لجهود الدولة وتوجيهات الرئيس بدمج ذوي الهمم في المجتمع بعد إعداد برامج تدريب وتأهيل خاصة بهم، موضحا أن الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي لرعاية ذوي الهمم.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن إقامة هذا الحفل سنويا يؤكد أن هذه الشريحة من ذوي الهمم في قلب وعقل الدولة المصرية، مشيرا إلى أن حضور الرئيس السيسي فعاليات هذه النسخة وما سبقها يؤكد أن هذه الشريحة من المصريين لها كل الاهتمام والأولوية من جانب الدولة.