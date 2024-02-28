محافظ الإسكندرية يستجيب لتوصيات «محلية النواب» للاستفادة من أرض «القابضة للصناعات الغذائية»

استجاب محافظ الإسكندرية لتوصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، للاستفادة من أرض «القابضة للصناعات الغذائية».

وناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن استغاثة ومعاناة أهالي محافظة الإسكندرية من تحول أرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية الكائنة خلف مجمع القضاة بكوبري الناموس خلف مسجد السماحة لمقلب قمامة من قبل النباشين، واستيلاء بعض المواطنين عليها وتحويلها لجراجات خاصة مما يعيق حركة المواطنين وتعرضهم للخطر، في حين أنه يمكن الاستفادة من تلك الأرض في إقامة مشروعات خدمية في القطاعات (الصحية، الثقافية، الشباب والرياضية) لخدمة أهالي المنطقة.

موافقة المحافظة على استغلال الأرض

وأوصت اللجنة بالتعاقد مع شركة أمن لمدة عام قابلة للتجديد مع بناء سور، للحفاظ على الأرض من النباشين والتعديات عليها ووضعها تحت المتابعة الأمنية، ولحين انتهاء المنازعات مع وضع رؤية للشركة للاستفاده من الأرض الفضاء لحين طرحها للبيع.

وأكد محافظ الإسكندرية، موافقة المحافظة على استغلال الأرض لموقف سيارات أو سوق منظم للباعة الجائلين، بالتنسيق مع القيادات التنفيذية للمحافظة.