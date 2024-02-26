محافظ الإسكندرية: قطاعا المياه والصرف الصحي في مصر يشهدان طفرة كبيرة

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام، لتحقيق خطط الحفاظ على المياه والبيئة وترشيد الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية، بما يحقق مستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال كلمة المحافظ ضمن فعاليات مؤتمر استدامة الصناعة الوطنية في مجال خدمات المياه والصرف الصحي، والذي يقام تحت رعاية وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومحافظة الإسكندرية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وشركة صرف الإسكندرية، واتحاد جمعيات رجال الأعمال المصريين الأوروبيين، وشركة اجادة لاستشارات الاستدامة، وشركة BMC المصرية، وشركة تبارك للبنية التحتية.

تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات

وأكد محافظ الإسكندرية؛ أن قطاع المرافق «مياه الشرب – الصرف الصحي» بمصر يشهد حاليًا طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات.

وأشار محافظ الإسكندرية؛ إلى أن المؤتمر يأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لتوطين ودعم الصناعة والخدمات المحلية في مجال المياه والصرف في مصر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري وشركائنا من الاتحاد الأوروبي.

مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية في الإسكندرية

وأوضح «الشريف»؛ أن الإسكندرية كونها مدينة ساحلية معرضة للتغيرات المناخية، لذا؛ وضعنا على عاتقنا استخدام جميع الوسائل الحديثة فجاء مشروع «الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية» وتحت إشراف أساتذة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وتنفيذ إدارة المياه والذي ساهم بشكل كبير في الحد من الآثار الناجمة عن تراكمات مياه الأمطار الغزيرة خاصة في الأماكن الساخنة.