رئيس جامعة أسيوط يفتتح المقر الجديد لإدارة شئون الطلاب

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الأربعاء، المقر الجديد لإدارة شئون الطلاب، بكلية الآداب، وعددا من قاعات التدريس بعد إعادة تأهيلها، وتجهيزها بما يلائم كافة الاحتياجات اللازمة للطلاب، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي علوان العميد السابق للكلية، والدكتور محمد حلمي الحفناوي مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والسيدة سحر محمد أمين الكلية، وذلك في إطار عمليات التطوير التي تشهدها كلية الآداب، وأعمال الصيانة للمباني، والمنشآت التابعة لها، مع الحفاظ علي طابعها المعماري المميز.

المنشاوي: تجديد قاعات التدريس بعد إعادة تأهيلها وعيادة طبية مجهزة

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن المقر الجديد؛ يشمل مجمع متكامل، يضم عدد من المكاتب الإدارية، التي تقدم خدماتها للطلاب، والخريجين، مؤكدًا على أهمية إدارة شئون الطلاب، لاتصالها المباشر بالعملية التعليمية، ومصالح الطلاب، وما تقدمه من خدمات، وتوجيهات لطلاب الكلية.

كما تتضمن أعمال التطوير، عيادة طبية مجهزة، مزودة بعدد من الأدوات والمستلزمات اللازمة؛ للتعامل مع أي حالات طارئة، كما تم إنشاء ممر جانبي (رامب)، والمخصص لمرور الطلاب ذوي الإعاقة، وذلك حرصًا من إدارة الجامعة علي توفير كافة الإمكانيات، والمرافق اللازمة؛ لتسهيل انخراطهم في العملية التعليمية، وإزالة كافة الصعوبات التي تقف أمامهم.

وفي سياق متصل، افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، عددًا من القاعات التدريسية؛ بعد إعادة تأهيلها، وتجهيزها، بكافة بأجهزة العرض، والمقاعد الحديثة، والإضاءات الجيدة، والتهوية المناسبة، والتي تتضمن اثنين من القاعات التدريسية، وقاعة للندوات، وذلك في إطار حرص الجامعة على تطوير البنية التحتية، والمعلوماتية بكلياتها المختلفة، وتحسين جودة وكفاءة المخرجات التعليمية، وتقديمها في أفضل صورة ممكنة.

تطوير البنية التحتية في كلية الآداب

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد المولي، أن كلية الآداب تشهد حاليًا أعمال تطوير للبنية التحتية؛ لعدد من القطاعات والمباني الخاصة بها، والتي تأتي مواكبة لخطة الجامعة الهادفة؛ إلي استغلال كافة الوحدات والمرافق الجامعية، وتطويرها المستمر؛ لتعظيم الاستفادة منها في خدمة أبنائها الطلاب، وتهيئة المناخ العلمي الداعم لتحقيق التفوق والتميز الأمثل.

شهد الافتتاح الدكتور خالد سلامة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حامد مشهور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رحاب الداخلي رئيس قسم الإعلام، والمستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، وبمشاركة لفيف من رؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، وعدد من العاملين.

جدير بالذكر، إن أعمال التطوير والتجديد، التي تم اجراؤها بكلية الاداب، جاءت تحت إشراف المهندسة سوسن إبراهيم مدير إدارة الإنشاءات، والمهندسة داليا حسن محمد، والمهندسة آية محمد سعد، والمهندسة رحاب توني، والمهندسة أسماء فرغلي، والمهندسة مروة موسي، إلي جانب الأستاذ أحمد ثروت بإدارة الشئون الهندسية.