«الأعلى للجامعات» يناقش تغيير اسم النظام المدمج إلى «التعليم المستمر»

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل اجتماع المجلس ومناقشته موضوع تعديل نظام التعليم المدمج، مشيرة إلى التشديد على اللجنة المشكلة بضرورة الانتهاء من التعديل خلال شهر من انتهاء المجلس.

إعادة النظر في البرامج الدراسية

وأشارت إلى ضرورة عرض التصور النهائي للتعديلات خلال الاجتماع المقبل، أبرزها يتمثل في مقترح تغيير مسمى النظام من مدمج إلى مستمر، وتأكيد ضرورة أنّ تكون الشهادة الممنوحة للطلاب أكاديمية، فضلا عن إعادة النظر في البرامج الدراسية المقدمة للطلاب والتوسع في تخصصاتها.

تعديل نظام التعليم المدمج 2024

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى وقف قبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بنظام التعليم المدمج في الجامعات العاملة بالنظام، إلى حين الانتهاء من كل التعديلات الخاصة بالنظام، لافتة إلى التزام الجامعات بأحكام القضاء فيما يتعلق بتغيير مسمى الشهادة الممنوحة لطلاب التعليم المدمج، وأنّ العودة لمسمى «النظام» غير واردة وأن التطوير الذي سيحدث هو أن يكون الاسم المقترح «التعليم المستمر».