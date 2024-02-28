رئيس جامعة سوهاج: أصحاب الهمم يعيشون العصر الذهبي في عهد الرئيس السيسي

أعرب الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن سعادته للمشاركة في فعاليات احتفالية «قادرون باختلاف» في دورتها الخامسة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة وتُنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية داخل مركز المنارة للمؤتمرات.

احتفالية «قادرون باختلاف» تسلط الضوء على النماذج المضيئة في المجتمع

وقدم «النعماني»، خالص الشكر والتقدير والاحترام، للرئيس السيسي لاهتمامه غير المسبوق بملف ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى دعمه الدائم ورعايته المستمرة لهم لضمان حقوقهم وتمكينهم من المشاركة في جميع مناحي الحياة، إضافة إلى تخصيص يوم مميز للاحتفال بهم، والاستماع إلى قصصهم الملهمة التي تؤكد المعنى الحقيقي لكلمة «قادرون باختلاف»، لتسليط الضوء على تلك النماذج المضيئة لتكون دافعاََ وحافزاََ لنا جميعاً، لمزيد من العمل والجهد من أجل نهضة الوطن.

وأشار «النعماني»، إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات الجادة والفاعلة لتأمين حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أهمها إنشاء صندوق «قادرون باختلاف» عام 2020، الذي يهدف إلى حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم والمزايا القانونية التي يتمتعون بها في ظل الجمهورية الجديدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل توفير أوجه الدعم والرعاية بمختلف المجالات، سواء التعليم، الصحة، إيجاد فرص عمل مناسبة، تقديم برامج تدريب وتأهيل للتكيف والاندماج في المجتمع.

التقليد السنوي مستمر لأنه يكشف كنز مصر الحقيقي

وأشاد رئيس الجامعة، بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية الاحتفالية، التي أكد خلالها على استمرار هذا التقليد السنوي الذي يلتقي فيه بكنز مصر الحقيقي من الأشخاص ذوي الإعاقة كما يصفهم السيسي، وإعلانه تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم صندوق قادرون باختلاف، مضيفاً أن اللقاء كان مليئا بالحب والمودة واللمحات الإنسانية التي تدل على عظمة القائد وقوة الإرادة، ومدى احتضانه واحتوائه لأبنائه من ذوي الهمم، ليكونوا خير مثال وقدوة على التحدي.

وأضاف «النعماني»، أن الطالب الموهوب عبد الرحمن أحمد محمد الذي يدرس بكلية الحقوق بالجامعة، من طلاب الدمج «شلل دماغي» والحاصل على المركز الثاني على محافظة سوهاج بالثانوية العامة، شارك بالاحتفالية، لافتا إلى أن الطالب يمتلك العديد من المواهب فقد أتم ديوانه الشعري الأول بعنوان «أبطال الإرادة» إلى جانب تأليف عدد من الأغاني بعنوان «أنا عندي حلم»، «أنا مش معاق»، إلى جانب موهبته في التمثيل حيث شارك في عدد من العروض المسرحية مثل «حلم حلمي» «ليلة من ألف ليلة»، وغيرها.