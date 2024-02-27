جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الثاني في العروض الرياضية على مستوى الجامعات

حصلت كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ على المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن صاحبة المركز الأول جامعة المنوفية، في العروض الرياضية على مستوى الكليات المتخصصة والجامعات المصرية.

المشاركة في العروض الرياضية

وشاركت جامعة كفر الشيخ في العروض الرياضية على مستوى الكليات المتخصصة والجامعات المصرية، التي انطلقت 17 فبراير الجاري، والتي أشرف على تنظيمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الإدارة العامة للنشاط الطلابي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة 17 كلية تربية رياضية بنين وبنات على مستوى الجمهورية، و14 معهداً أزهرياً، بالإضافة إلى 15 مدرسة رياضية، وبلغ عدد المشاركين 1500 طالب وطالبة بجميع المستويات.

وجاءت مشاركة فريق كلية التربية الرياضية بالجامعة تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد الكلية، والدكتور أحمد زينة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور صبحي سراج، رئيس قسم الترويح الرياضي ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الأسبق.

رئيس الجامعة يهنئ الطلاب

ووجّه الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الشكر لكلية التربية الرياضية والطلبة المشاركين في اللقاء على أدائهم المشرف ومجهوداتهم الكبيرة التي قدموها خلال فعاليات المسابقة، مهنئاً إياهم بما حققوه من إنجاز كبير، متمنياً لهم دوام الرقى والتقدم.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنّ هذه اللقاءات تهدف إلى إخراج الطاقات الإبداعية للشباب، وتعزيز قيم الولاء والانتماء، والتعبير بشكل فنى وإبداعي عن نجاحات وإنجازات مصر عبر التاريخ، وذلك من خلال رسم لوحات فنية من خلال العروض الرياضية، إلى جانب التقارب والتعارف الذي تُحققه هذه التجمعات الشبابية بين المشاركين على مستوى الجمهورية.

كلية التربية الرياضية تحصد جائزة مالية

ومن جانبه، هنأ الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فريق جامعة كفر الشيخ لحصوله على هذا المركز المتقدم متمنياً لهم المزيد من التوفيق، لافتاً أنّ الفرق المشاركة تنافست بصالة حسن مصطفى المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، وكانت لجنة التحكيم من أساتذة كليات التربية الرياضية على مستوى الجمهورية، وقد حصل فريق كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ على جائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.