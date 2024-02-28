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دراما المتحدة

الرئيس السيسي: الدولة أعلنت تفاصيل تطوير رأس الحكمة بمنتهى الشفافية

كتب:

نرمين عفيفي
01:02 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة كانت حريصة على الشفافية في مشروع تطوير رأس الحكمة بالشرامة مع الإمارات، وإعلان كل التفاصيل واضحة أمام المصريين.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية «قادرون باختلاف»، أنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحدّث عن شكل الشراكة والإجراءات المقرر تنفيذها خلال الشهور والسنوات المقبلة، كي يكون المشروع السياحي الأكبر على ساحل البحر المتوسط.

 

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