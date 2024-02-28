الرئيس السيسي: الدولة أعلنت تفاصيل تطوير رأس الحكمة بمنتهى الشفافية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة كانت حريصة على الشفافية في مشروع تطوير رأس الحكمة بالشرامة مع الإمارات، وإعلان كل التفاصيل واضحة أمام المصريين.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية «قادرون باختلاف»، أنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحدّث عن شكل الشراكة والإجراءات المقرر تنفيذها خلال الشهور والسنوات المقبلة، كي يكون المشروع السياحي الأكبر على ساحل البحر المتوسط.