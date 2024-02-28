عضو بـ«النواب»: تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق «قادرون باختلاف» تؤكد مكانة ذوي الهمم

ثمنت ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال النسخة الخامسة باحتفالية قادرون باختلاف، قائلة إنّها كلمة إنسانية أظهرت رسالة واضحة بها أمل ورحمة وإيمان بقدرات ذوي الهمم وضرورة دمجهم داخل المجتمع، وتغيير النظرة إليهم والاستفادة من مهاراتهم كي يصبحوا طاقة عمل جديدة تضاف إلى رصيد إنجازات الدولة المصرية.

10 مليارات جنيه لدعم صندوق قادرون باختلاف

وأكدت الهريدي في بيان صادر عنها، أنّ توجيه الرئيس السيسي للحكومة بتخصيص 10 مليارات جنيه لدعم صندوق قادرون باختلاف، يؤكد حرصه على توفير الدعم والرعاية والاهتمام بتلك الفئة والعمل على تذليل العقبات التي تقف حائلا دون دمجهم في المجتمع وتسهيل عملية انخراطهم بذويهم.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أنّ الرئيس السيسي يؤكد دوما أنّ شرائح الوطن جميعها متساوون في الحقوق والواجبات، وبعث برسالة جبر خاطر لذوي الهمم للتأكيد على مكانة ذوي الهمم الكبيرة في المجتمع، وفخر الدولة بإبداعاتهم وأنشطتها التى يشاركون فيها بكل طاقتهم ومهاراتهم.

توفير مظلة رعاية لذوي الهمم

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أنّ الدولة المصرية قدّمت العديد من الجهود والتحركات بتوفير مظلة رعاية على مختلف المستويات لذوي الهمم فضلا عن حزمة التشريعات التي تم إقرارها مؤخرا وحفظ الحقوق التي كفلها الدستور لهم، والتعديلات التي ضمنت عددا من المواد في قانون ذوي الإعاقة، وقانون قادرون باختلاف.