«مستقبل وطن»: احتفالية «قادرون باختلاف» تعكس اهتمام الدولة بدعم ذوي الإعاقة

قال المستشار شعبان رأفت، قيادي بحزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُولي ملف قادرون باختلاف اهتماما خاصا، وكلمة الرئيس عكست اهتمام القيادة السياسية بذوي القدرات الخاصة وتقديم كل الدعم لهم.

تمثيل ذوي الإعاقة

وأضاف القيادى بحزب مستقبل وطن، أن الدولة حريصة على تمثيل ذوي الإعاقة فى مختلف المحافل والمؤتمرات والمناسبات، حيث لم يخل مؤتمر واحد من تمثيل مشرف لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة من المشاركة في حضور مؤتمرات الشباب، وتقديم آرائهم وأطروحاتهم المختلفة إزاء كل القضايا المطروحة للنقاش، فضلا عن تقديم الدعم الكامل لهم.

دعم قادرون باختلاف

وأشار إلى أن الجهود والمبادرات الرئاسية والحكومية غير المسبوقة، كان لمجلس النواب دورا فعالا ومحوريا في دعم قادرون باختلاف، بناء على توجيهات وتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة، ومنها إقرار مشروع قانون ذوي الإعاقة، والقانون رقم 66 لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي قام بمنح المجلس القومي والاستقلال الفني والمالي والإداري ومجلس قومي مستقل.