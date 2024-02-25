بدء تنفيذ 14 توصية لدعم الصحفيين من ذوي الإعاقة.. منها تحسين الدخل

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، بدء تنفيذ عدد من التوصيات عقب اجتماع اللجنة أمس السبت، لمناقشة حقوق وتحديات ذوي الإعاقة، وهو الاجتماع الأول من نوعه الذي يُعقد في النقابة لبحث هذه القضية، وشارك فيه خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومحمد الجارحي عضو مجلس النقابة، والصحفيون من ذوي الإعاقة، والمهتمون بالقضية.

حقوق الصحفيين من ذوي الإعاقة

وأكد محمد الجارحي رئيس اللجنة، أن مجلس النقابة يولي اهتماماً كبيراً بقضية حقوق ذوي الإعاقة، بدعم كبير وغير محدود من نقيب الصحفيين، والذي كلف مكتبه بالبدء في تنفيذ بعض التوصيات فور انتهاء الاجتماع.

وأضاف «الجارحي»، أنه ستكون هناك متابعة شهرية لتنفيذ التوصيات التي أسفر عنها الاجتماع، حيث تم بدء تنفيذ بعضها خلال انعقاد الاجتماع بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي لتنسيق وترتيب إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة للصحفيين وأسرهم، واستضافة حملة «هنوصلك» التابعة للوزارة داخل النقابة.

دعم الصحفيين من ذوي الإعاقة

وشملت التوصيات الصادرة عن الاجتماع ما يلي:

1- البدء في إنشاء قاعدة بيانات لحصر أسماء وبيانات الصحفيين وأسرهم من ذوي الإعاقة من خلال استمارة إلكترونية.

2- العمل على تنفيذ قرار الجمعية العمومية الأخيرة بمنح ذوي الإعاقة من أعضاء النقابة مساهمة تحسين دخل شهري تساوي بدل البطالة، على أن تجدد كل عام وفق مستجدات الحالة الصحية والوظيفية للمستحق، وإلزام لجان المجلس بتمييز إيجابي لهم وأسرهم فيما يقد لأعضاء النقابة من خدمات.

3- العمل على تطبيق الكود الهندسي المصري، لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

4- التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لاستضافة حملة «هنوصلك» في النقابة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة للصحفيين وأسرهم.

5- مخاطبة وزارة التضامن والمجالس الطبية المتخصصة، لتسهيل إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للصحفيين وأسرهم.

6- تنظيم احتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة في 5 ديسمبر من كل عام، لتكريم ذوي الإعاقة من الصحفيين وأسرهم.

7- تنظيم ندوة أو ورشة عمل لمناقشة حقوق وتحديات ذوي الإعاقة، ودعوة المسؤولين بالجهات المعنية للمشاركة.

8- عرض مطلب تخصيص كوتة لذوي الإعاقة فى شقق الإسكان الاجتماعي المخصصة للنقابة من وزارة الإسكان على مجلس النقابة المقبل.

9- العمل على التعاقد مع الشركات المختلفة لتوفير ومنح تخفيضات على المعينات البصرية والحركية وكذلك الأجهزة التعويضية، وغيرها من الأجهزة اللازمة لذوي الإعاقة.

10- العمل على تحسين مزايا ذوي الإعاقة وأسرهم في خدمات النقابة مثل التدريب والعلاج وغيرها.

11- مخاطبة جميع الصحف القومية والخاصة للالتزام بتعيين ذوي الإعاقة، والتأكيد على أن تشمل التعيينات القادمة جميع ذوي الإعاقة من الصحفيين داخل المؤسسات حالياً.

12- توحيد استخدام مصطلح «ذوي الإعاقة» - دون غيره - في كل ما يتعلق بهذا الملف وما يصدر عن النقابة.

13- إنشاء جروب للتواصل على «واتس آب» يضم جميع ذوي الإعاقة من الصحفيين وأسرهم والمهتمين بالملف.

14- عقد اجتماع شهري لمتابعة تنفيذ التوصيات السابقة، وأي توصيات أو قرارات أخرى تتخذ في المستقبل.