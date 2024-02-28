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«بي بي» البريطانية تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار في قطاع الغاز المصري

كتب:

مارينا رؤوف
04:04 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
حقول الغاز

حقول الغاز

أعلنت شركة بريتيش بتروليم «بي بي» العاملة في مجال البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول، عن اتجاهها لاستثمار نحو 1.5 مليار دولار في مصر خلال الأعوام القليلة المقبلة، وذلك في إطار سعيها لتطوير مشاريع الغاز والحفر في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

وأوردت وكالة «بلومبرج»، نقلاً عن المتحدث باسم الشركة البريطانية، أن هذه الأموال سيتم ضخها خلال فترة بين 3 و4 سنوات، في تطوير مشاريع الغاز والحفر في مصر، موضحاً أن هذا الإنفاق سيكون من شركة «بي بي» حصراً، ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الشركة، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، أنها بصدد تنفيذ مشروع مشترك مع شركة «أدنوك» الإماراتية، يركز على قطاع الغاز في مصر.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.