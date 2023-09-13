«إيني» و«بي بي» تتعهدان بإنفاق مليارات الدولارات للاستثمار في مصر

تعهدت أكبر شركتي البترول «إيني» و«بي بي»، وتعملان في مجال التنقيب، بإنفاق مليارات الدولارات للاستثمار في مصر، بتكلفة قدرها 7.7 مليار دولار و3.5 مليار دولار على التوالي خلال الأربع سنوات المقبلة.

«إيني» تنفق 7.7 مليار دولار في مصر

وقالت وكالة «مييز» المتخصصة في شؤون الطاقة في الشرق الأوسط، إنه خلال اجتماع الشركتين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير البترول طارق الملا، أعلنت شركة إيني الإيطالية على إنفاق إجمالي قدره 7.7 مليار دولار في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة، في حين وافقت شركة بريتيش بتروليوم على إنفاق 3.5 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

زيادة الاستثمار في قطاع البترول

وتشمل هذه المبالغ حصة الشركات الشريكة، ويأتي هذا الإنفاق يتعلق بمحفظة الحفر الاستكشافي لشركة إيني، بالإضافة إلى أنشطة التطوير وإعادة التطوير، في حين تقول شركة بريتيش بتروليوم إن الإنفاق سيذهب إلى المشاريع وآبار التنقيب في مجال نمو الغاز.

وتأتي زيادة الاستثمارات في قطاع البترول والغاز الطبيعي، تأكيدا على توجهات الشركات العالمية لزيادة الاستثمار في مصر خاصة في قطاع البترول، والذي يحمل الكثير من الفوائد والنجاحات المستمرة حتى الآن.