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«إيني» و«بي بي» تتعهدان بإنفاق مليارات الدولارات للاستثمار في مصر

كتب:

مارينا رؤوف
12:34 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
حقول الغاز

حقول الغاز

تعهدت أكبر شركتي البترول «إيني» و«بي بي»، وتعملان في مجال التنقيب، بإنفاق مليارات الدولارات للاستثمار في مصر، بتكلفة قدرها 7.7 مليار دولار و3.5 مليار دولار على التوالي خلال الأربع سنوات المقبلة. 

«إيني» تنفق 7.7 مليار دولار في مصر

وقالت وكالة «مييز» المتخصصة في شؤون الطاقة في الشرق الأوسط، إنه خلال اجتماع الشركتين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير البترول طارق الملا، أعلنت شركة إيني الإيطالية على إنفاق إجمالي قدره 7.7 مليار دولار في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة، في حين وافقت شركة بريتيش بتروليوم على إنفاق 3.5 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

زيادة الاستثمار في قطاع البترول

وتشمل هذه المبالغ حصة الشركات الشريكة، ويأتي هذا الإنفاق يتعلق بمحفظة الحفر الاستكشافي لشركة إيني،  بالإضافة إلى أنشطة التطوير وإعادة التطوير، في حين تقول شركة بريتيش بتروليوم إن الإنفاق سيذهب إلى المشاريع وآبار التنقيب في مجال نمو الغاز.

وتأتي زيادة الاستثمارات في قطاع البترول والغاز الطبيعي،  تأكيدا على توجهات الشركات العالمية لزيادة الاستثمار في مصر خاصة في قطاع البترول، والذي يحمل الكثير من الفوائد والنجاحات المستمرة حتى الآن.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.