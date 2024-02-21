مصر تناقش سبل التعاون مع تنزانيا في مجالات الغاز الطبيعي والهيدروجين

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جوديث كابينجا، نائب وزير الطاقة التنزاني والوفد المرافق له، لبحث فرص التعاون بين البلدين في مجالات الغاز الطبيعي والهيدروجين.

وأكد الوزير خلال اللقاء، أن قطاع البترول المصري يسعى لتطوير المشروعات الاستراتيجية في الغاز الطبيعي والهيدروجين التي تخدم التعاون الكامل بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر مصر للطاقة إيجبس 2024.

وزير البترول يلتقي وفد شركة تكنيب

وأشادت نائبة وزير الطاقة التنزاني بالتنظيم الجيد لمؤتمر إيجبس 2024 من قبل مصر، الذي وضعه ضمن أهم المنصات العالمية للطاقة، مشيرةً إلى رغبة بلادها في التعاون مع قطاع البترول المصري في مشروعات الهيدروجين والغاز الطبيعي.

والتقى المهندس طارق الملا، وفدا من شركة تكنيب خلال فاعليات مؤتمر إيجبس 2024 للطاقة، وتناول اللقاء موقف تقدم الأعمال في مشروع إنتاج السولار بصعيد مصر التابع لشركة أنوبك، وإمكانيات الشركة في تقديم الخدمات وتنفيذ المشروعات، والحلول الرقمية، وإنتاج الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والتوربينات المائية، والوقود الحيوي المستدام والشراكة المثمرة والممتدة بين شركتي تكنيب وبتروجت.