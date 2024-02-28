ياسمين فؤاد تلتقي شركاء العمل البيئي عالميا لتوحيد الرؤى والحد من استخدام البلاستيك

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشركاء العمل البيئي عالميا، لتوحيد الرؤى وبحث سبل التعاون العالمي، للحد من استخدام البلاستيك عالميا، كأحد الإجراءات المتعددة الأطراف الفعالة والشاملة والمستدامة، لدعم حماية البيئة، بالتعاون مع شركاء العمل البيئي، على هامش مشاركتها بالدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي.

وأجرت الوزيرة اجتماعا مع جودي روسيل مديرة الشؤون العامة العالمية والتعبئة والتغليف والاستدامة بشركة نستلة، جوس بليريو المدير التنفيذي للسياسات والمؤسسات بمؤسسة إلين ماك آرثر، إيريك لينديبجيرج مدير سياسة البلاستيك العالمية بالصندوق العالمي للطبيعة، ناتاشا موسيبا مستشارة تحالف الأعمال من أجل اتفاق البلاستيك العالمي، وإميلي وايتا، المدير الأول للشؤون العامة لأفريقيا، بشركة كوكا كولا، بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن اللقاء تناول التعريف بتحالف الأعمال العالمي بشأن معاهدة البلاستيك وطرح الفرص والتحديات والنقاط الأساسية بالعمل البيئي في هذا الشأن، مع تبادل وجهات النظر ومجالات الشراكة والتعاون المقترحة، لدعم العمل المشترك عالميا، من أجل حماية كوكب الأرض من أضرار البلاستيك.

وأضافت وزيرة البيئة، أن اللقاء تناول أيضا، قضايا إدارة المخلفات والمسئولية الممتدة للمنتج، وسبل الحد من المخلفات، وتحمل شركاء العمل البيئي مسئولياتهم البيئية عالميا، كأحد محاور الاقتصاد الدوار لحماية البيئة، وحماية الموارد والحد من المخلفات.

كما لفتت وزيرة البيئة، إلى أن اللقاء تضمن تبادل التوقعات والرؤى حول عمليات سير مفاوضات الصك الدولي الملزم قانونًا، بشأن التلوث بالمواد البلاستيكية، بما في ذلك التلوث في البيئة البحرية المزمع تبنيه بنهاية عام 2024، الذي يتناول دورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية، بما في ذلك إنتاجها وتصميمها والتخلص منها.

ومن الجدير بالذكر، أن وزيرة البيئة، توجهت إلى العاصمة الكينية نيروبي، للمشاركة فى أعمال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، التي تنعقد تحت شعار «إجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة ومستدامة لمعالجة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث»، التي يشارك فيها ممثلون عن الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، خلال الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس 2024، في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي.