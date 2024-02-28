يهدد الخصوبة ويصيب واحدة من كل 10 نساء.. معلومات عن المرض الصامت

المرض الصامت يصيب واحدة من كل 10 نساء حول العالم في عمر الإنجاب، بين سن البلوغ و50 عامًا، ويؤدي إلى ضعف خصوبة المرأة، وتأخر الإنجاب، وهو «الانتباذ البطاني الرحمي»، أو ما يعرف ببطانة الرحم المهاجرة.

وتشير الدراسات، إلى أن التهاب بطانة الرحم المهاجرة، يزيد من خطر الإصابة بسرطان المِبيَض، أو السرطان الغُّدي المرتبط ببطانة الرحم المهاجرة، وفقا لما نشرته وكالة «سكاي نيوز» في تقرير لها.

أعراض مرض بطانة الرحم المهاجرة

قال استشاري جراحة الانتباذ البطاني الرحمي، البروفيسور هوريس رومان، أن مرض بطانة الرحم المجاورة له عدة أعراض أبرزها:

1- يسبب مرض بطانة الرحم المهاجرة ألم شديد يؤثر في الحياة أثناء فترات الدورة الشهرية أكثر من المعتاد.

2- آلام أثناء التبول

3- آلام مزمنة بالحوض

4- انتفاخ البطن

5- الشعور بالغثيان والتعب

6- أحياناً يسبب الاكتئاب والقلق

7- آلام أسفل الظهر وفي المعدة أيضًا

8- آلام أثناء ممارسة الجماع

9- تأخر الإنجاب

مع العلم بأن بعض المصابات ببطانة الرحم المهاجرة لا تظهر عليهن أي أعراض، ويكتشف المرض صدفة في حالات تأتخر الإنجاب أو فحص آخر لبطانة الرحم وت أشعة الرنين المغناطيسي الوسيلة الأدق، في تشخيص المرض.

أسباب الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة

1- الوراثة خصوصا إذ كان لدى نساء العائلة انتشار لهذا المرض بنسب متفاوتة

2- العوامل البيئية المحيطة كالتلوث أو العادات الصحية الخاطئة

3- طبيعة الجسد أو الهرمونية أو تناول أدوية الهرمونات بعيد عن استشارة الطبيب

4- العوامل المناعية

وأشار استشاري جراحة الانتباذ البطاني الرحمي، إلى أن أمراض بطانة الرحم المتقدمة، من شأنها إصابة الأعضاء المجاورة للرحم مثل المستقيم أو الحالب أو المثانة، وفي بعض الاحيان يتوسع الالتهاب، ليصيب أعضاء أخرى، مثل الحجاب الحاجز أو الضفيرة العجزية، فضلا عن أنه يؤثر على وظائف الكلى، وقد تصل خطورة تمدد أنسجة المرض لفقدان وظائف الكلية أو أجزاء من الأمعاء، لذلك.