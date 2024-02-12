ماذا تعرف عن فوبيا التلامس؟.. مرض عانى منه بطل مسلسل حالة خاصة بخلاف التوحد

رهاب اللمس أو فوبيا التلامس، هي حالة مرضية غير شائعة ولكنها مرهقة، تجعل الشخص خائفًا من فكرة التلامس، وتختلف أعراضه في شدتها، فهناك بعض الأشخاص الذين يرفضون اللمس تمامًا، والبعض الآخر منهم قد يسمح باللمس في حدود ضيقة وبعد إعطاء الإذن بذلك، بحسب ما ذكره موقع verywellmind، وقد ظهرت تلك الحالة في شخصية نديم، بطل مسلسل حالة خاصة، الذي كان يُعاني من التوحد، ولاقى إعجابًا كبيرًا من الجمهور.

أعراض فوبيا التلامس

ويمكن توضيح أعراض فوبيا التلامس، في البكاء والهروب من المكان، والتعرق، فضلًا عن الإصابة بنوبات الهلع المصاحبة لتسارع التنفس وسرعة ضربات القلب، وفقًا لحديث الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، لـ«الوطن»، مشيرا إلى أن خوف بعض الأشخاص من قيام أحد بلمسهم علامة على الإصابة بفوبيا التلامس، والتي تحدث في 3 حالات نفسية مرضية، كالتالي:

- مرضى التوحد، إذ يرفض بعض الأشخاص الذين يتسمون بصفات توحد قيام أحد بلمسهم لأنهم لا يحبون فكرة التلامس، وهم يستطيعون التعايش مع ذلك بسهولة إلا أنهم في بعض الأحيان يحتاجون إلى تلامس الأيدي أو العناق لاحتياجهم للعاطفة والحب: «فيه بعض منهم بيكون حاسس بنقص العاطفة والأمان الداخلي وبيحب فكرة التلامس في بعض الأحيان».

مرضى الوساوس القهرية يرفضون التلامس

- مرضى الوسواس القهري، فبعضهم يخاف من فكرة التلامس خوفًا من انتقال العدوى والفيروسات إليهم، والبعض الآخر منهم يرفض فكرة التلامس خوفًا من غرض الشخص الذي يبادر بذلك نتيجة الأفكار الوسواسية التي تدور في رأسهم.

- مرضى فوبيا نقل العدوى، إذ يخاف الأشخاص المصابين بتلك الفوبيا أن يلمسهم أي شخص سواء كان سليما أو مصابا، اعتقادًا منهم أنه سينقل العدوى والأوبئة لجسدهم.