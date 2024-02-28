عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «حرب استخباراتية في الخفاء.. تاريخ سري من الشراكة بين أمريكا وأوكرانيا لاختراق موسكو».

حرب استخبارتية في الخفاء

وأشار التقرير إلى أن حرب استخبارتية في الخفاء تخوضها وكالة المخابرات المركزية «سي آي إيه» منذ أكثر من 10 سنوات في أوكرانيا، تقرير كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إذ باتت الشراكة الاستخباراتية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا تمثل ركيزة أساسية في قدرة كييف على الدفاع عن نفسها.

وأوضح التقرير أن وكالة «سي آي إيه» أشرفت على برنامج تدريبي أسمته عملية «السمكة الذهبية» لتدريب ضباط الاستخبارات الأوكرانية ليتم توزيعهم فيما بعد على 12 منشأة سرية تتواجد على أراضي أوكرانيا على طول الحدود الروسية لتشكل جزء من شبكة قواعد تجسس أنشأت بدعم أمريكي في السنوات الثماني الماضية، ما جعل أوكرانيا واحدة من أهم قواعد الاستخبارات لدى واشنطن في الحرب ضد موسكو.

متابعة أقمار التجسس الصناعية الروسية

وتابع التقرير: «ففي داخل خندق محصن تحت الأرض في غابة كثيفة يقع مركز سري يتواجد الضباط والجنود الأوكرانيون ليتتبعوا أقمار التجسس الصناعية الروسية ويرصدون تحرك الجيش الروسي لعرقلة محاولات تقدمه منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022».