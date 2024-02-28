وفد من الأمم المتحدة يشيد بدور مصر في الأزمة السودانية

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلينا بانوفا، المنسق المقيم لبعثة الأمم المتحدة بمصر، بحضور حنان حمدان، ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى مصر وجامعة الدول العربية، ورشا الشهاوي، مسؤولة الحماية الدولية، وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID».

وتضمن اللقاء حديثا مطولا حول دور مصر الكبير في توفير المساعدات للأشقاء السودانيين، منذ بداية الأزمة السودانية في أبريل من العام الماضي، والجهود التي بذلتها بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات المختلفة، ومنها منظمة يونيسيف والهلال الأحمر.

تشكيل لجنة لإدارة الأزمات

واعلن الحاضرون عن تشكيل لجنة لإدارة الأزمة تضم ممثلين من كل الجهات، مع توفير الإمكانات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتوحيد الأفكار والرؤى وتطوير آلية جديدة للتعامل مع الأزمة، وذلك من خلال إعداد قاعدة بيانات متكاملة تسجل الوافدين من السودان وتوفر لهم الرعاية والحماية والحياة الكريمة.

وقدم وفد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين شكرهم للدولة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة أسوان وجمعية الهلال الأحمر، على استضافة ورعاية اللاجئين السودانيين.

توفير الدعم المباشر

وأكدوا، أن خطة عمل المفوضية تستهدف توفير الدعم المباشر للمجتمع المضيف والجهود المصرية، وتنمية وتعزيز الموارد، وتوفير المشروعات في القطاع الصحي والتعليم، وتلبية احتياجات اللاجئين، خاصة الأكثر احتياجًا، وتسهيل عودتهم إلى أراضيهم.