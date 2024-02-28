اقتصاد إسرائيل يواجه عاصفة من الأزمات.. وتوقعات برفع أسعار الوقود

يعيش الاقتصاد الإسرائيلي أياما عصيبة ضاغطة على الإسرائيليين، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تدخل شهرها الخامس وسط نية إسرائيل رفع أسعار الوقود في البلاد عند منتصف ليل غد بمقدار 13 أجورة (أصغر وحدة قياس للعملة) ليصبح اللتر الواحد 7.51 شيكل.

خسائر إسرائيلية مستمرة

وبحسب مجلة «كالكليست» الاقتصادية الإسرائيلية، فإن تكلفة الحرب على قطاع غزة وصلت لـ66 مليار دولار أمريكي مع تسجيل خسائر في قطاع البناء أسبوعيا بـ644 مليون دولار، مع تسجيل نقص في عمالة قطاع البناء حيث قل 140 ألف عامل في قطاع البناء مع تسجيل 20% تراجع دخل الإسرائيليين منذ بداية الحرب.

تراجع الاستثمارات بقطاع التكنولوجيا

أشارت المجلة الاقتصادية، إلى تراجع الاستثمارات بقطاع التكنولوجيا بنسبة 15% وانكماش بنسبة 1.5% انكماش متوقع للاقتصاد، إذا استمرت الحرب نهاية العام، وتسجيل 18.5 مليار دولار عجز الموازنة في 2023 وتراجع عائدات الضرائب العام الماضي بنسبة 8.5% وزيادة الضرائب على عائدات البنوك بنسبة 26%.

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السبت السابع من أكتوبر 2023 بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى فيما رد الجيش الإسرائيلي بعملية السيوف الحديدية المستمرة حتى الآن وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 29 ألفا و900 شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات.