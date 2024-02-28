بسبب يوم إجازة.. كم خسر الاقتصاد في إسرائيل؟

أضرار كبيرة لحقت باقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم، والذي شهد الانتخابات المحلية، حيث خسر 3 مليارات شيكل، وذلك حتى قبل حساب الأضرار التي لحقت بالنمو والتي قد تصل إلى مليار شيكل أخرى.

تكلفت 6 أيام انتخابات منذ 2018 مبلغ 5 مليار دولار

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية فان وزارات الحكومة الاقتصادية واتحاد الصناعيين واتحاد الغرف التجارية وبعض خبراء الاقتصاد، كشفوا عن خسائر دولة الاحتلال الاقتصادية أيام الانتخابات، حيث حصل المستعمرون على يوم إجازة كامل، بينما بلغت التكلفة المباشرة لستة أيام سبت منذ عام 2018 في ظل أيام الانتخابات حوالي 20 مليار شيكل، ما يعادل 5 مليار دولار أمريكي، وهو مبلغ يعادل ثلث ميزانية جيش الاحتلال قبل الحرب.

وانخفض النمو بشكل كبير بسبب الحرب، وفي الربع الأخير من العام الماضي وصل إلى 2% فقط، وهو ما يعادل نمواً سلبياً للفرد.

مطالبات بالغاء إجازة الانتخابات

وفي الأسابيع الأخيرة، مارست شخصيات اقتصادية، ضغوطاً وطالبت بإلغاء يوم الإجازة في الانتخابات المحلية هذه المرة بسبب الحرب وكلفتها، التي تصل إلى المليارات، فيما رفضت الحكومة الاستجابة للطلب.

وأشارت الصحيفة، أن التكلفة التي يتحملها الاقتصاد ليوم السبت بسبب الانتخابات المحلية تقدر بنحو 3 مليارات شيكل، منها حوالي 2 مليار شيكل يمولها القطاع الخاص.

وبحسب تقديرات وزارة المالية بدولة الاحتلال، تقدر الأضرار الشهرية للناتج المحلي الإجمالي بنحو 11.8 مليار شيكل ما يعادل 3 مليار دولار، وقد تصل إلى نحو 20.1 مليار شيك ما يعادل 5 مليار دولار.