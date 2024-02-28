مدير الجامع الأزهر يشهد تكريم الخاتمين لكتاب الله بالقاهرة

شهد الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، اليوم حفل تكريم 29 دارسا من الخاتمين لكتاب الله تعالى بفرع الرواق الأزهري بالقاهرة، وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.

الجامع الأزهر

رافق مدير عام الجامع الأزهر، الشيخ فواز عبادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شؤون الأروقة بالجامع الأزهر، والشيخ أحمد الطباخ عضو المكتب الفني بالجامع الأزهر الشريف، ومدير فرع الرواق الأزهري بالقاهرة، وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق.

وخلال كلمته أثناء الحفل، نقل الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، تحيات شيخ الأزهر للدارسين، مٌثمنا جهودهم وحرصهم على الالتفاف حول كتاب الله من أجل حفظ آياته، لافتا إلى اهتمام فضيلة الإمام الأكبر بحفظ كتاب الله، وتشجيعهم للإقبال على حفظ القرآن الكريم وتدبر آياته وتعلم أحكام وآدابه، وتسهيل كل الصعاب لفتح فروع جديدة للرواق الأزهري في جميع أنحاء الجمهورية تسهيلا على الدارسين، حيث تخطى عدد فروع الرواق الأزهري على مستوى الجمهورية 1075 فرعا.

تذليل الصعاب وتوفير كافة الإمكانيات

من جانبهم، أعرب الدارسون عن فرحتهم الغامرة بختم كتاب الله تعالى، موجهين الشكر لفضيلة الإمام الأكبر والقائمين على الرواق لإتاحة الفرصة لتذليل الصعاب وتوفير كافة الإمكانيات لحفظ كتاب الله تعالي، متمنين زيادة عدد فروع الرواق الأزهري.

جدير بالذكر أن عدد الفروع الحالية بالرواق الأزهري بمحافظة القاهرة يبلغ 31 فرعا، يضم 6500 دارس برواق القرآن الكريم، إضافة إلى الدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية.