مآذن الجامع الأزهر الشريف تتزين لاستقبال شهر رمضان

أعلنت إدارة جامع الأزهر الشريف الانتهاء من أعمال الصيانة للمسجد ومآذنه، ليتزين لاستقبال المصليين خلال شهر رمضان، والتي تضمنت صيانة إنارة المآذن وضبط مكبرات الصوت داخل المسجد.

مأذنة السلطان الغوري

وأكد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن الجامع يحتوي على 5 مآذن أشهرها مأذنة السلطان الغوري والتي أنشأها السلطان المملوكي قنصوة الغوري عام 1510، وهي مأذنة فريدة من نوعها من حيث التصميم المعماري والهندسي، كما انفردت عن مثيلاتها في ذلك الوقت بانتهائها برأسين، لتدل بذلك على ثنائية الأشياء؛ كالليل والنهار والشمس والقمر، ونظرا لتفردها أصبحت رمزا للأزهر الشريف وللجامع الأزهر.

الأمير المملوكي

وأضاف مدير عام الجامع الأزهر أن ثاني المآذن أهمية هي المأذنة الأقبغاوية وتعد أقدم مآذن الجامع الأزهر التي أنشأنها الأمير المملوكي أقبغا عبد الواحد عام 1339، وتليها في المرتبة الثالثة مأذنة السلطان المملوكي أبو النصر قايتباي، والتي أُنشئت عام 1461، وفي عام 1753 أنشأ الأمير العثماني عبد الرحمن كتخدا مأذنتي باب الشوربة وباب الصعايدة التي تحتلا المرتبتين الرابعة والخامسة في الأهمية، ليصبح بذلك عدد المآذن في الجامع الأزهر 5 مآذن، ويشير ذلك العدد إلى أركان الإسلام الخمسة وأيضا الصلوات الخمس.