مستشارة سابقة لـ«أوباما»: نتنياهو يواصل الحرب على غزة للحفاظ على منصبه

قالت لوري واتيكنز، المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نواياه سيئة بشأن الحرب على قطاع غزة، مشيرةً إلى أنه مستمر في حربه على الفلسطينيين، من أجل الحفاظ على منصبه لأطول وقت ممكن.

بايدن يحاول وقف الحرب

وأضافت «واتيكنز»، خلال مداخلة لها عبر سكايب، مع برنامج مطروح للنقاش المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية مارينا المصري، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أدرك توابع الحرب، ولديه الآن موقف صعب، حيث إنه يحاول وقف الحرب.

وواصلت: «إن وقف إطلاق النار المستمر على قطاع غزة، لا يمكن بين عشية وضحاها، فهناك الكثير من الرهائن الذين لابد من الإفراج عنهم قبل الوصول لوقف النار، لذلك الأمر الآن اصبح يشوبه التوتر بين نتنياهو وبايدن».

خلافات بين نتنياهو وبايدن

وأكدت المستشارة السابقة للبيت الأبيض أن هناك خلافات بين نتنياهو وبايدن، بدأت منذ قتل المدنيين الفلسطينيين، قائلةً: «بايدن صرح أمس بأنه ليس سعيدا بكل ما يحدث في أرض غزة، ويريد أن يكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار، كما أنه يؤكد على نتنياهو الحفاظ على أرواح المدنيين، ولكنه ما زال مستمرا في دعم نتنياهو رغم ذلك».