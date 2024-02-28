«أبو مازن»: خطة نتنياهو بشأن «اليوم التالي للحرب» تنكر وجود الشعب الفلسطيني

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس «أبو مازن»، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وشدد على أن السلطة الفلسطينية على استعداد للقيام بما يلزم لتولي مسؤوليات الحكم في غزة والضفة والقدس المحتلة.

وحذر «أبو مازن»، بحسب ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل، من خطورة ما جاء في إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضمن خطة «مبادئ اليوم التالي للحرب»، لاسيما لجهة إنكار وجود الشعب الفلسطيني، والإصرار على فرض السيادة الإسرائيلية.

وأضاف الرئيس الفلسطيني، في تصريحاته اليوم الأربعاء، أن هدف حكومة الاحتلال ليس فقط تقويض فرص السلام على أساس حل الدولتين، وإنما تكثيف حملات التطهير العرقي، وتهجير الفلسطينيين بالقوة.