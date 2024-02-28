في نقاط.. تفاصيل اتفاقيات وقعتها الحكومة اليوم باستثمارات 40 مليار دولار

تواصل الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد العديد من البروتوكولات والاتفاقيات الهامة في مجال الاستثمار وتطوير المشروعات الحيوية، في كافة المجالات.

7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ المشروعات

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء، توقيع 7 اتفاقيات مع مٌطورين عالميين لتنفيذ مشروعات بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تتجاوز 40 مليار دولار.

التفاصيل المهمة عن الاتفاقية التي وقعتها الحكومة.. اليوم

«الوطن» تستعرض في النقاط التالية، بعض التفاصيل المهمة عن الاتفاقية التي وقعتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء 28 فبراير بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة كما يلي:

- اتفاقية في مجال الهيدروجين الأخضر.

- اتفاقية تعاون في مجال الطاقة المتجددة.

- توقيع اتفاقيات بين 7 مُطورين عالميين وكل من :

1- صندوق مصر السيادي

2- الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

3- هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

4- الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

- 12 مليار دولار، قيمة استثمارات المرحلة التجريبية للاتفاقيات.

- 29 مليار دولار للمرحلة الأولى منها.

- 40 مليار دولار إجمالي الاستثمارات 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.

- وقّع على الاتفاقيات الـ7 في الجهات الحكومية كل من:

-وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

- الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

- أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ«صندوق مصر السيادي».

-المهندس خالد عبدالكريم حسن، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات والمشرف على قطاعات المشروعات المركزية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.

- فيما وقّع الاتفاقيات من جانب المطورين كل من:

-كوفي أوسو بيمباه، الرئيس التنفيذي لشركة «باش جلوبال».

- جواو كونها، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة «سمارت إنرجي».

-إيهاب دميان، ممثلًا عن تحالف «جاما كونستركشن وميريديام».

- باي سونج جون ووانج زي، ممثلان عن تحالف «إس كي إيكو بلانت-سي سك شمال أفريقيا».

-محمد توكل، عضو مجلس إدارة شركة «التوكل جيلا».

-يحيى أبو الحسن، مدير تطوير الأعمال لشركة «إيه إم إم باور».

-كامل عبدالحميد الصاوي، رئيس فرع مصر لشركة «يونايتد إنرجي جروب».