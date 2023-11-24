إجراءات إنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة

حدد قانون الكهرباء الجديد بعض الإجراءات اللازم اتباعها لإنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» الاشتراطات التي حددها قانون الكهرباء، لمشروعات إنتاج الكهرباء.

نص قانون تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة

- تقوم هيئة الطاقة بطرح مناقصات لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة لتشغيلها بمعرفتها، وبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات للشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسعر الذي يقترحة يقترحه الجهاز، وذلك يكون وفقًا لدراسة تقدمها الهيئة ويعتمد من مجلس الوزراء.

- تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بطرح مناقصات على المستثمرين ليتم إنشاء وتشغيل وتملك محطات إنتاج الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة، وبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات للشركة المصرية لنقل الكهرباء بالشروط والأسعار التي تم التعاقد عليها فيما بينها وبين المستثمر.

إنتاج الكهرباء الطاقة المتجددة

- المستثمرون يكون لهم الحق فى إنشاء وتشغيل وتملك محطات إنتاج الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة، وبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات لشركة نقل الكهرباء أو شركات توزيع الكهرباء المرخص لها بعقد شراء الطاقة حسب قيمة تعريفة التغذية ولفترة أقصاها 25 عامًا حسب طبيعة المشروع.

- الدولة تلتزم بقيمة تعريفة التغذية لمدة لا تقل عن عامين أو حتى تاريخ تحقق القدرة المطلوبة من الطاقة المتجددة أيهما أقرب، وفي جميع الأحوال تكون تعريفة التغذية المتعاقد عليها ثابتة طوال مدة التعاقد، ولا يسرى ما يجرى عليها من تعديل من قبل مجلس الوزراء حال حدوثه إلا بأثر فورى على العقود التى سيتم إبرامها.

- المستثمرون يكون لهم الحق فى التعاقد مباشرة مع المستهلكين لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة وذلك باستخدام شبكات النقل والتوزيع حسب السعر والمدة المتعاقد عليها.