«الدراسات الدبلوماسي» يستضيف مدير عام معهد الأمير سعود الفيصل وملحقين سعوديين

استقبل السفير وليد حجاج، مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، الدكتور عادل بن حسن العمراني، مدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة خارجية المملكة العربية السعودية، والذي يزور القاهرة على رأس بعثة تضم عدداً من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد السعودي ومجموعة من الملحقين الدبلوماسيين السعوديين.

علاقات قوية بين البلدين

وتأتي الزيارة في سياق توجيه وزيري خارجية البلدين الشقيقين بتوطيد علاقات التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين وإقامة برامج مشتركة لتدريب الملحقين الدبلوماسيين المصريين والسعوديين، بحسب وزارة الخارجية عبر فيسبوك، مساء اليوم الأربعاء.

استضافة بعثة معهد الأمير سعود الفيصل

وأكد السفير وليد حجاج لدى استقباله الدكتور عادل العمراني، على اعتزاز معهد الدراسات الدبلوماسية باستضافة بعثة معهد الأمير سعود الفيصل، وبروابط التعاون والأخوة التي تربط بين المعهدين، مشيراً إلى حرص المعهدين على توسيع قاعدة تعاونهما وتبادل خبراتهما في مجال التدريب والتبادل الدبلوماسي، ومد المزيد من جسور التلاقي بين شباب الدبلوماسيين في البلدين.

تدريب مستمر 4 أيام

وينفذ الجانبان في هذا الإطار، برنامجا تدريبيا مشتركا يمتد لأربعة أيام للملحقين الدبلوماسيين المتدربين بالمعهد الدبلوماسي المصري مع أشقائهم الملحقين الدبلوماسيين بمعهد الأمير سعود الفيصل، وذلك لجمعهم في منصة واحدة لتبادل الآراء ومناقشة جملة من القضايا والموضوعات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية التي تصب في مسار تأهيلهم الدبلوماسي.

كما يتناول البرنامج عدداً من التدريبات المشتركة للملحقين المصريين والسعوديين في مجال بناء القدرات الدبلوماسية وتنمية مهاراتهم في مسائل التفاوض وإدارة الأزمات والمراسم.