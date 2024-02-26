«السياحة»: 630 ألف مصري سافروا إلى السعودية عبر بوابة «العمرة» خلال 5 أشهر

كشف أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن أعداد المصريين الذين سافروا للسعودية بتأشيرات عمرة أو زيارة شخصية أو سياحية عبر بوابة العمرة المصرية منذ بدء الموسم سبتمبر الماضي وحتى الآن، بلغ نحو 630 ألف مواطن، منهم نحو 510 آلاف سافروا بتأشيرة عمرة.

برامج عمرة "شعبان -رمضان

وأضاف «وحيد»، لـ«الوطن»، أن نسب إقبال المواطنين على السفر لأداء العمرة خلال خلال النصف الأول من شهر شعبان الجاري جاء متوسطا، فيما تشهد حجوزات الـ 10 أيام الأخيرة من شعبان والتي تتضمن برنامج عمرة «شعبان - رمضان» إقبالا كبيرا من المواطنين، لافتا إلى أن أسعار هذا البرنامج الذي يقضي فيه المعتمر أياما خلال شهر شعبان وأخرى برمضان في الأراضي المقدسة تبدأ من نحو 40 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي الذي يبلغ مدته 15 يوما.

أسعار برامج العمرة خلال رمضان

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن نسب حجوزات رحلات عمرة شهر رمضان جيدة جدا حتى الآن، موضحا أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية خلال شهر رمضان والتي تبلغ مدتها نحو شهر تبدأ من نحو 55 ألف جنيه.