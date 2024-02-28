خبير سياسي: الخلافات بين تل أبيب وواشنطن شكلية فقط

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك إشكالية أساسية تتعلق بطبيعة الدور الأمريكي فيما يجري سواء في دعم إسرائيل أو الترتيبات الأمنية أو فيما يتعلق بمراقبة وضمان ما سوف يتم الاتفاق عليه عكس ما هو شائع إعلاميا في الخلافات أو التباينات أو التجاذبات بين واشنطن وتل أبيب.

وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن هناك خلافات متعلقة بالترتيبات الأمنية وتقليص مساحة القطاع، وبالتالي التجاذبات شكلية لاعتبارات متعلقة بنمط العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، وهي علاقة مفصلية وهيكلية، وكل ما يجري هو تباينات في الشكل وليس في المضمون، وجزء منها مرتبط بالخطوة التالية.

المواجهات بغزة أثرت على شعبية «بايدن»

وأشار إلى أن المواجهات في قطاع غزة أثرت كثيرا على شعبية الرئيس الأمريكي ومسار العملية الانتخابية ووحدة الصف في الحزب الديمقراطي والجمهوري معا، وهناك صراع داخل الكونجرس ومجلس الشيوخ حول كثير من الأمور المتعلقة بها.

الدعم الأمريكي لإسرائيل قائم ومستمر

وتابع: «يجب ألا ننسى أن هناك دعم أمريكي كبير لإسرائيل، ولا سيما صفقتان للسلاح، الصفقة الثانية منها وقع عليها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحت مبدأ الفيدرالية والطوارئ، وبالتالي الدعم الأمريكي لإسرائيل قائم ومستمر».