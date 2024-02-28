بعد تصريحات بايدن الأخيرة.. هل تستجيب إسرائيل للولايات المتحدة بشأن هدنة في غزة؟

استعرض برنامج «مطروح للنقاش»، تقديم الإعلامية مارينا المصري عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأربعاء، تقريراً تليفزيونياً حول الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تحت عنوان «بعد التصريحات الأمريكية الأخيرة.. هل تستجيب إسرائيل للولايات المتحدة بشأن الهدنة في غزة؟».

تصريحات أمريكية بشأن وقف الحرب

طرح التقرير تساؤلاً مفاده: «هل تستجيب إسرائيل للولايات المتحدة بشأن هدنة في غزة؟»، مشيراً إلى أن التصريحات الأمريكية لا تتوقف، سواء على لسان مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أو من خلال الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه، حول ضرورة التوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة، لوقف الحرب المشتعلة منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم.

آخر هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس جو بايدن كانت خلال برنامج فكاهي، عبر إحدى القنوات الأمريكية، بقوله: «رمضان يقترب، وهناك اتفاق بين الإسرائيليين على عدم الانخراط في نشاطات خلال شهر رمضان، من أجل إعطاء الوقت لإخراج جميع الرهائن المحتجزين».

المطالبات الأمريكية لا تتوقف

المطالبات الأمريكية لا تتوقف لإقناع إسرائيل بوقف التصعيد في غزة، والذي يؤثر بدوره على منطقة الشرق الأوسط بأكملها، ويضعها فوق صفيح ساخن، تواجهها علامات استفهام إقليمية ودولية، بشأن مدى فاعليتها لوضع حد للحرب في غزة.