«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يدمر المخابز القليلة المتبقية في غزة

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، وذلك تحت عنوان «الاحتلال الإسرائيلي يدمر المخابز القليلة المتبقية في غزة».

تهديد جديد لحياة أكثر من مليوني فلسطيني

وسط تصريحات وأنباء تواترت مؤخرا عن إمكانية التوصل قريبا إلى هدنة بين حماس وإسرائيل، ظهر تهديد من نوع جديد لحياة أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وهو المجاعة وتدمير المخابز جراء العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف القطاع بشكل متواصل بلا رأفة وبلا هوادة.

الفلسطينيون من جانبهم تلقوا ما تردد عن إمكانية التوصل إلى هدنة بترقب كبير، وأعربوا عن آمالهم بأن تعود المخابز المدمرة للعمل لتوفير أقل القليل من الطعام لهم ولأسرهم وأبنائهم.

آمال سُكان غزة في هدنة إنسانية

وفي نفس الصدد، قالت إحدى سكان قطاع غزة: «نتمنى يكون الخبر صحيح لأن إدخال المساعدات وتشغيل المخابز مهم وعشان الناس الجعانين يلاقوا أكل يأكلوا، وتنتهي المجاعة، ونتنمنى تكون هدنة طويلة الأمد مش مؤقتة عشان نقدر نلبي احتياجاتنا».

وناشدت، منظمات حقوق الإنسان والضمائر الحية في العالم وأحرار العالم أجمع بأن تقف معهم وتساندهم، قائلة: «قفوا مع المظلوم».