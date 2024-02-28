أستاذ بجامعة القدس: ترقب لإعلان هدنة في غزة ليكون رمضان متنفسا للأمل

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن هناك حالة ترقب في قطاع غزة خلال الفترة الحالية والانتظار من أجل إعلان هدنة إنسانية في القطاع، مشددًا على أن الجميع ينتظرون هدنة حتى يتسنى للمواطنين في غزة التنقل والاطمئنان على المصابين والمفقودين.

طيران الاحتلال لم يتوقف عن عملية التجسس

وأوضح «الرقب»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن طيران الاحتلال لم يتوقف عن عملية التجسس أو القصف في جميع المناطق وما زال كل القطاع تحت القصف، مشددًا على أن الفلسطينيين يحتاجون هدنة في رمضان ليتنفسوا بعض الأمل والحرية.

معبر رفح على صعيد المساعدات لم يُغلق أبدًا

وشدد على أن معبر رفح على صعيد المساعدات لم يغلق أبدًا ودخول المساعدات ومصر بذلت جهدا كبيرا، مؤكدًا أن بالنسبة للأفراد ومرورهم من خلال معبر رفح هناك ظروف ويتم السماح بحالات إنسانية وحركته محدودة ويتم استقبال التي تحتاج العلاج بأولوية قصوى.

وأضاف أن هناك محاولات جادة من قبل الدولة المصرية من أجل كسر الحصار وإدخال المساعدات في قطاع غزة، موضحًا أن 80% من المساعدات التي دخلت القطاع هي مساعدات مصرية.