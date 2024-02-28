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دراما المتحدة

إسماعيل هنية: الشعب الفلسطيني واجه العدوان الإسرائيلي وأفشل مخططات التهجير

كتب:

هانى حسن
12:34 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
إسماعيل هنية

إسماعيل هنية

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إنَّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل العدوان على المستشفيات بقطاع غزة، والشعب الفلسطيني واجه العدوان الإسرائيلي وأفشل مخططات التهجير.

وأضاف «هنية» في كلمة نقلتها قناة القاهرة الإخبارية أنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم قتل المدنيين استراتيجية في الحرب على غزة، ويستهدف المدنيين في المناطق التي ادعى أنّها آمنة بالقطاع.

وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: «الاحتلال حاصر المسجد الأقصى على مدار 20 أسبوعًا حتى الآن، ونبدي مرونة في التفاوض حرًصا على دماء الشعب الفلسطيني، كما أننا لدينا استعداد لمواصلة القتال من أجل الدفاع عن الفلسطينيين».

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بقلم هانى حسن