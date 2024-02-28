برنامج التنمية المهنية للمعلمين للترقي أون لاين.. اعرف طريقة التقديم

تلقت مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات إخطاراً من الإدارة العامة لصلاحية الترقي، التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم، يفيد بضرورة تنفيذ برامج التنمية المهنية للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي، والتي تهدف إلى تزويد المعلمين بمهارات التعليم الحديثة، من خلال دورات التنمية المهنية إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين أون لاين عبر منصة المعلم، وذلك من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

جاء ذلك في إطار خطة العمل الواردة من الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية، بشأن تنفيذ تدريب المعلمين، ممن يشغلون وظيفة معلم فقط، والذين تم تسجيل ترشحهم لترقيات العام 2023/ 2024.

طريقة الحصول على شهادة التنمية المهنية للمعلمين والترقي

كما حددت الإدارة العامة لصلاحية الترقي عدة تعليمات لمن يرغب في الحصول على التنمية المهنية للمعلمين، حيث تم التنبيه على شاغلي وظيفة معلم فقط من الذين تم تسجيل ترشحهم لترقيات العام 2023/ 2024 بالالتزام بالدخول على منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، لحجز برنامج التنمية اللازم للحصول على شهادة الصلاحية للترقي إلى وظائف معلمين «مهارات عامة في التدريس والمعلم الرقمي»، وذلك في الفترة من 29 شهر فبراير الجاري حتى 10 مارس المقبل، على أن يتم اتباع إجراءات وخطوات الدخول على المنصة طبقاً للإعلان المنشور على موقع أكاديمية المهنين للمعلمين.

مخاطبة المرشحين لبرنامج التنمية المهنية للمعلمين للترقي

كما أعلنت الإدارة أنه سيتم مخاطبة المرشحين تباعاً وفقاً لخطة التنفيذ، مناشدة مديريات التربية والتعليم في المحافظات بتعميم الإعلان على ديوان المديرية والإدارات التعليمية وجميع المدارس، إضافة إلى الموقع الالكتروني الخاص بمديريات التربية والتعليم في المحافظات.