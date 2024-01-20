«معلمين قنا» تكرم قيادات التربية والتعليم لنجاح تنظيم الانتخابات الرئاسية

نظّمت نقابة المعلمين الفرعية بقنا، احتفالية لتكريم قيادات ورموز مديرية التربية والتعليم بقنا، تقديرًا وعرفانًا لدورهم في أثناء الانتخابات الرئاسية، وجهودهم في التنظيم الجيد.

نقابة المعلمين في محافظة قنا

منحت نقابة المعلمين بقيادة شاكر أبو بكر نقيب المعلين بقنا دروع التكريم إلى الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ومنال عبد الوهاب وكيل المديرية، ومصطفى قاسم، مدير عام الشئون المالية والإدارية، والدكتور نجم أحمد، مدير عام التعليم الفني، وأسامة قدوس، مدير إدارة العلاقات العامة، ومديري عموم الإدارات التعليمية، بحضور بعض أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

المشاركة السياسية

أشاد مدير تعليم قنا، بنجاح تجربة المشاركة السياسية للمعلمين والإداريين في الاستحقاق الانتخابي لرئاسة الجمهورية، وضرب مثالا رائعا عن وحدة الصف والوعي الجمعي للتحديات التي يجابهها الوطن على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية، وإصرارهم على اختيار القائد الحكيم الذي يقود دفة الوطن في خضم تلك الظروف.