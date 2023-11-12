مدارس المتفوقين بالمنيا تطلب معلمين من 5 محافظات.. الشروط والتفاصيل

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، عن توافر فرص عمل بمدارس المتفوقين بوظيفة معلم تعليم فني بمعمل «الفاب لاب»، ويفضل من سكان محافظات القاهرة والجيزة وأسيوط والأقصر والإسكندرية أو المحافظات القريبة منها.

شروط التقديم بمدارس المتفوقين

ونشرت الصفحة الرسمية لمديرية تعليم محافظة المنيا الشروط الواجب توافرها في المتقدمين وتشمل الآتي:

- حصول المتقدم على مؤهل عالي وأن يكون على رأس العمل بالتعليم الصناعي.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- موعد التقديم خلال الفترة من 12 إلي 13 نوفمبر الجاري.

- ترسل صحيفة أحوال حديثة لكل متقدم وسيرة ذاتية لكل متقدم.

- ملف أكسيل به البيانات التالية للمتقدم (أسم المتقدم - الرقم القومي - الوظيفة الحالية -مادة التدريس - التخصص على الكادر - نوع المؤهل -أسم المؤهل - رقم الموبايل - البريد الإلكتروني ) وذلك لمن تنطبق عليهم الشروط فقط مع مراعاة دقة البيانات.

البريد الإلكتروني لتلقي طلبات المتقدمين

- يتم إرسال الطلبات إلى البريد الإلكتروني التالي:

itadmin@stemschools.moe.edu.eg

edustd2@stemschools.moe.edu.eg