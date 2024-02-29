حظك اليوم برج الثور الخميس 29-2-2024 مهنيا وعاطفيا

يعرف مولود برج الثور، بأنه يتمتع بشخصية مرحة وعاشقة للسفر ولجمع الأموال ويعرف بالعناد والصبر الطويل، وهو شخص حريص فى الحفاظ على وزنه لذلك يمارس تمارين رياضية بشكل يومى، ولا يتسطيع العيش في الحياة دون حب ودائماً ما يدخل فى علاقات عاطفية جادة.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي والصحي اليوم الخميس الموافق 29 فبراير، وفق موقع الأبراج اليومية.

برج الثور اليوم مهنيا

حدد أفكارك أثناء عملك وتخلص من الطاقة السلبية، واعمل على تقوية علاقتك بزملائك، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني.

برج الثور اليوم ماليا

انفق بحذر ومن الأفضل الابتعاد عن الشراء الاندفاعي وتداول الأسهم.

برج الثور اليوم عاطفيا

كن لينا في تعاملك مع شريك حياتك، حتى تشعران بالسعادة والحب خلال الفترة المقبلة.

برج الثور اليوم على الصعيد الصحى

ابتعد عن الدخول فى أى خلاف يجعلك تشعر بطاقة سلبية سيئة تؤثر على صحتك.