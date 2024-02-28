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دراما المتحدة

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 28-2-2024 مهنيا وعاطفيا

كتب:

صفية النجار
03:20 ص | الأربعاء 28 فبراير 2024
برج القوس

برج القوس

يتميز مولود برج القوس بقدرته على تحمل المسؤولية، ويعتمد على نفسه في كل شيئ، ويخطط لحياته جيدا، ويُعرف عنه  حب الحياة والانطلاق، ويتسم بطيبة القلب والمشاعر الرقيقة، ويتمتع بشخصية مستقلة، وهو صاحب رؤية وقرار، لكنه يتصف بالعصبية والتسرع في اتخاذ القرارات.

ومن مشاهير برج القوس الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والأديب المصري نجيب محفوظ، وفيما يلي نعرض تفاصيل حظك اليوم برج القوس الأربعاء 28-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج القوس أن تخطط بشكل جيد لحياتك، والابتعاد العشوائية في التعامل مع ما يدور حولك، حتى لا تخسر الكثير خلال الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي، تخبرك الأفلاك أنك تعيش فترة مشاكل مع شريك حياتك، لكن سرعان ما تجد لها حلولا ذكية ومرنة، وستتبدل الأحوال ويدخل الفرح بيتك وحياتك وتسعد.

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بقلم صفية النجار