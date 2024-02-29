ما الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر؟.. «الإفتاء» تجيب (فيديو)

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل حول الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر، حيث يعتقد البعض أنهما شيء واحد ولا فرق بينهما، وهو الأمر الذي توضحه الإفتاء؛ وذلك تيسيراً على المواطنين في فهم ومعرفة أحكام دينهم.

ما الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر

ورد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل حول الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر، قائلاً إن زكاة المال تجب في مال مخصوص، ويكون قد مر عليه الحول الهجري، ويكون بالغ النصاب، أي 85 جراماً من الذهب عيار 21.

الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر

وأضاف «كمال» في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، أن زكاة الفطر تختلف أنها تجب على الرؤوس، أي تجب على الكيبر والصغير والذكر والأنثى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حديثه عن الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر، أن زكاة الفطر يجب إخراجها قبل صلاة العيد والذهاب إليها؛ حتى تكون بمثابة مساعدة للفقراء لإدخال الفرح والسرور عليهم، ولا يشترط فيها أن يكون العبد بالغ للنصاب كما في زكاة المال، ولكن يكون مالك قوته وقوت من يقوم بالنفقة عليه في شهر رمضان أو ليلة العيد.