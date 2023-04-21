مفتي الجمهورية عبر قناة الناس: يجوز إخراج زكاة الفطر أموالا وليس طعاما

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن حكم زكاة الفطر، قائلا إنها واجبة على كل إنسان يعول وكان موجودا إلى غروب شمس اليوم الأخير من رمضان.

فرض زكاة الفطر

وقال «علام»، خلال لقائه بفضائية «الناس»، مساء اليوم الجمعة، «رسول الله فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين».

وأشار إلى أن زكاة الفطر تخرج طعام أو قيمة عن هذا الطعام، موضحاً أن هناك أفرادا في كل عام يلحون على إخراجها من الطعام، وضرب القيمة جانباً ولا يجوز إخراج إلا طعام، وهذا خطأ.

إخراج الزكاة من الأغنياء

وأكد أن السنة النبوية المشرفة تشدد علي إخراج الزكاة من الأغنياء وتوزيعها على الفقراء، متابعاً: «مكان الطعام يمكن إخراج قيمة الطعام وليس فقط الطعام، بما ينفع أهل المدينة من الفقراء».