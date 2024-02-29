رئيس هيئة التنمية الصناعة السابق: مصر تمتلك ثروة زراعية كبيرة

قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، إن مصر تمتلك ثروة زراعية كبيرة للغاية، ولكن القيمة المضافة من هذه الثروة ليست مرتفعة، مشددًا على ضرورة الربط بين الزراعة والصناعة خلال الفترة المقبلة.

مصر تمتلك الكثير من الخامات

وأوضح «عبد الكريم»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «TEN»، أن هناك ضرورة لتوطين صناعة التعدين في مصر، إذ أن البلاد تمتلك الكثير من الخامات التي تصدر إلى الخارج بشكلها الأساسي ويصل سعر الطن بـ40 دولارًا، مؤكدًا أنه في حالة تصنيع هذه المواد قد يصل سعرها لـ600 دولار للطن.

الدولة المصرية تحقق قيمة كبيرة من هذه الصناعة

وأشار إلى أنه من الممكن أن تحقق الدولة قيمة كبيرة من هذه https://www.elwatannews.com/news/details/7142974، حيث تحتل مصر مرتبة عالمية في نشر الأبحاث العلمية. لكن هناك ضرورة لتطبيق هذه الأبحاث، حتى لا تتحول إلى فرص ضائعة.

وشدد رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق على ضرورة اختيار مجموعة من الصناعات والتركيز عليها خلال السنوات القادمة.