مدير مركز تحديث الصناعة تعقد عدة اجتماعات على هامش معرض «فرص بلدنا»

عقدت دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة عدة اجتماعات ثنائية على هامش معرض «فرص بلدنا»، الذي جرى تنظيمه من قبل المركز بهدف التشبيك بين الشركات العارضة «سلبيا»، التي لديها قطع غيار مستوردة تسعى لتوفير بديل محلي لها والشركات العارضة «إيجابيا»، التي لديها القدرة على تصنيع قطع الغيار وتوفيرها.

واجتمعت «سليمة» مع منسقة البرامج في البنك الأفريقي للتنمية، الدكتورة غادة أبو زيد، لبحث التعاون المشترك في دعم القطاعات الصناعية، من خلال توفير اللازم لتعزيز ملف تمكين التصنيع محليًا.

تفاصيل الاجتماعات:

كما عقدت دعاء سليمة اجتماعًا مع مسؤولي شركة دونج فينج مصر للجرارات الزراعية، وذلك بحضور المهندس ناجي يوسف، رئيس شعبة العدد والآلات وممثلي إحدى الشركات المحلية المتخصصة في صناعة قطع الغيار، والمعدات المصنعة محليًا.

وبحث الاجتماع إمكانية توفير قطع غيار، ومعدات محلية لشركة دونج فينج الرائدة في صناعة الجرارات الزراعية.

وعقدت اجتماعًا مع ممثلي شركة كليوبترا للبلاستيك بخصوص بحث توفير المعدات اللازمة، وكذلك جرى الاجتماع مع ممثلي شركة إيدمي، ومناقشة إمكانية تصنيع روبوت بمكونات محلية.

وجرى اختتام معرض «فرص بلدنا» اليوم بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بعد ثلاثة أيام من الانعقاد في الفترة ما بين 22 و24 فبراير الجاري.