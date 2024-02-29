يهدد عرش بايدن.. ماذا تعرف عن التعديل الـ25 في الدستور الأمريكي؟

تزداد الشكوك في الفترة الحالية حول قدرة الرئيس الديمقراطي الحالي للولايات المتحدة، جو بايدن، على مواصلة قيادة البلاد، نظراً لبلوغه 81 عامًا.

ودعت بعض الأطراف الجمهورية إلى تفعيل التعديل الـ «25» من الدستور الأمريكي، الذي يتعلق بإعاقة قدرة رئيس الولايات المتحدة على ممارسة واجباته في حالة عدم قدرته الفعلية على ذلك.

وجاءت هذه الشكوك بعد إعلان بايدن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في نوفمبر 2024، حيث أعلن عن ترشحه عن الحزب الديمقراطي، ورد بايدن على هذه الشكوك بالتأكيد على استعداده للخضوع لفحص طبي يثبت قدرته على مواصلة إدارة البلاد.

نص التعديل الـ«25»، من الدستور الأمريكي

وأعلن بايدن، الأربعاء، خضوعه لفحص طبي بأحد المستشفيات العسكرية التابعه لضواحي ماريلاند، وفقا لما نقلته «رويترز»، بعد دعوى من الجمهوريين تفيد بتفعيل التعديل الـ«25»، من الدستور الأمريكي، الذي ينص على:

إمكانية عزل الرئيس الأمريكي في حال ثبت عدم قدرته على قيادة البلاد.

ينقل التعديل صلاحيات الرئيس إلى نائبه، إلى أن يتمكن من العودة إن أمكن.

التعديل الـ25 من الدستور الأمريكي يسمح لنائب الرئيس وأعضاء الحكومة بعزل الرئيس إذا اعتبروا أنه غير قادر على أداء مهامه.

يوضح التعديل الطرق المحددة لنقل السلطة في الولايات المتحدة، سواء بسبب استقالة الرئيس، أو إقالته، أو وفاته، أو إصابته بعجز مؤقت.

يُمنح الرئيس فرصة الرد على الاتهامات، وفي حالة رفض الاستقالة أو العزل، يتدخل الكونغرس لاتخاذ قرار بشأن الوضع.

سجال بين المرشحين حول الرئاسة الأمريكية

وذكر البيت الأبيض أنه سيتم نشر ملخصًا مكتوبًا عن ذلك الفحص، الذي سيكون محط اهتمام كبير، واصفًا إياه بأنه فحص طبي «سنوي روتيني».

ويأتي الفحص الطبي هذا العام في وقت تشهد فيه الساحة الأمريكية سجالاً بين الرئيس الديمقراطي الحالي بايدن، والرئيس الجمهوري السابق ترامب، بشأن قدرة كلاً منهما علي قيادة البلاد، واتهام بعضهما بـ«التدهور العقلي»، في ظل المؤشرات الحالية التي تؤكد فوز ترامب بالانتخابات الحزبية ضد أقرب منافسيه نيكي هيلي.

وقالت هيلي، إن الرجلين في سن متقدم أكثر من اللازم بالنسبة لمن يريد تولى رئاسة الولايات المتحدة ويجب أن يخضعا لاختبارات إدراكية، وعليه انتهز عدد من المشرعين الجمهوريين الفرصة لتوجيه الضربة الى الرئيس الديمقراطي بايدن، بحجة تقدمة فى العمر وعدم قدرته علي قيادة الولايات المتحدة، خاصة بعد إعلانه الترشح في الإنتخابات الرئاسية المقرر إقامتها في الخامس من نوفمبر المقبل.