بوتين يرد على هجوم الرئيس الأمريكي عليه: «مهما حدث بايدن هو الأفضل»

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن له خلال حملة لجمع التبرعات في سان فرانسيسكو بأنه «مجنون»، موضحًا أنه من الضروري الشعور بالقلق نحو ظهور صراع نووي في المنطقة، إلا أنه سخر منه بقوله «المناخ أكثر تهديداً على المنطقة منه»، وفقًا لما نشرته «الجارديان».

وأضاف «بوتين»، بحسب التلفزيون الروسي: «سألتموني في وقت سابق أيهما الأفضل بالنسبة لنا، بايدن أم ترامب، قلتها حينها وما زلت أعتقد أن بوسعي تكرارها، إنه بايدن».

وأضاف: «مستعدون للعمل مع أي رئيس، لكنني أعتقد أن بايدن هو الرئيس المفضل أكثر بالنسبة لروسيا، واستنادًا إلى ما قاله للتو، فأنا على حق تمامًا».

ليست المرة الأولى

واعتبر «الكرملين» في وقت سابق أن التصريح الذي أدلى به «بايدن»، خلال الحفل يحط من قدر الولايات المتحدة، واصفًا تصرفاته بأنها غير مقبولة، خاصة بأنها ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها الرئيس الأمريكي نظيره الروسي ويستخدم مصطلحات قاسية ضده.