مفاجأة في واقعة الجندي الأمريكي بعد إنهاء حياته دعما لفلسطين.. عرف أسرارا خطيرة

كشفت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية تفاصيل جديدة عن الطيار الأمريكي، آرون بوشنل الذي أقدم على حرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، محتجا على عملية الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي تفاصيل جديدة ومثيرة عرضت الصحيفة الأمريكية شهادة أحد أصدقاء الطيار الأمريكي الذي قال فيها إن «بوشنل»، اطلع على وثائق سرية تفيد بأن الجيش الأمريكي يحارب في غزة.

الجيش الأمريكي يقاتل في غزة

وقالت صحيفة «نيويورك بوست» إن آرون بوشنل ادعى أن لديه معلومات سرية عن القوات الأمريكية التي تقاتل في غزة، خصوصا في أنفاق الفصائل الفلسطينية، قبل ساعات فقط من إشعال النار في نفسه احتجاجا على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل قطاع غزة على مدار 4 شهور، بحسب شهادة صديق مقرب من الطيار الأمريكي.

وأضافت الصحيفة الأمريكية نقلا عن صديق الطيار المنتحر آرون بوشنيل التي قالت إنها تحققت من هويته وعلاقة الصداقة بينهم أن بوشنيل ادعي إنه حصل على تصريح سري للغاية لبيانات المخابرات العسكرية في الولايات المتحدة.

وأضاف صديق الطيار الأمريكي أنه قبل موته بساعات أخبره بأنه هناك جنود أمريكيون يحاربون مع الجانب الإسرائيلي في غزة، خصوصا في أنفاق الفصائل الفلسطينية المعقدة.

حالة ذهول تسببت في انتحاره

قال صديق الطيار الأمريكي، آرون بوشنيل، لصحيفة نيويورك بوست، إنه عندما اطلع على معلومات تفيد بأن الجيش الأمريكي شارك في عملية الإبادة الجماعية في غزة، أصيب بحالة من الذهول.

تُعيد ادعاءات الطيار الأمريكي المنتحر إلى الأذهان واقعة سابقة نشرتها وسائل إعلام عربية، حيث نقلت شهادة أحد المواطنين الفلسطينيين في غزة يفيد بسماعه لجنود يتحدثون اللغة الإنجليزية ويرتدون زيًا عسكريًا غير مشابه للزي الإسرائيلي في بداية الحرب.

من جهتها، نفت الولايات المتحدة الأمريكية سابقًا أي ادعاءات متعلقة بتواجد جنود أمريكيين في غزة، وأكدت أنه يوجد هناك خبراء عسكريين يقدمون المشورة والنصح فقط.