القاهرة الإخبارية: ربع أهالي قطاع غزة على بعد خطوة واحدة من المجاعة

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا حول مخاطر الحرب على قطاع غزة، بعنوان «ربع السكان على بعد خطوة واحدة من المجاعة.. خطر الموت جوعًا يطارد أهالي قطاع غزة».

خطر الموت جوعا يواجه الفلسطينيين

وقال التقرير: يواجه مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة خطر الموت جوعا جراء النقص الحاد في الغذاء والماء، كما يشهد الفلسطينيون في القطاع المحاصر سوء تغذية هو الأخطر في العالم، نتيجة عرقلة قوات الاحتلال لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتابع: وفي مشهد يتكرر يوميا، يصطف الفلسطينيون في طوابير ممتدة للحصول على كسرة خبز، إذ يعتمد سكان القطاع على المساعدات الإنسانية غير الكافية على الإطلاق للبقاء على قيد الحياة.

الأوضاع المأساوية في قطاع غزة

واختتم التقرير: الأوضاع المأساوية في قطاع غزة حذر منها مدير مكتب للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي أوضح أن ربع سُكان القطاع على بُعد خطوة واحدة من المجاعة، مطالبا إسرائيل بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.