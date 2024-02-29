أستاذ علاقات دولية: الاحتلال الإسرائيلي يقصف البنية التحتية الفلسطينية

قال الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية، إن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عما يجري في غزة منذ عام 1948 وبداية الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي صاحب قرار تقسيم فلسطين.

أضاف خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال الإسرائيلي يقصف البنية التحتية للشعب الفلسطيني، ويستهدف أهم المؤسسات في غزة مثل «أونروا» ويستهدف موظفيها والطواقم الطبية للمستشفيات، مؤكدًا أنه يجري استهداف مقومات الحياة مثل مرافق الماء والكهرباء وشبكات الصرف وكل مناحي الحياة، ولهذا المجتمع الدولي مسؤول عن إغاثة الفلسطينيين.

إرادة المجتمع الدولي في وقف العدوان

وتابع: «المجتمع الدولي ليس لديه إرادة كافية لوقف العدوان في غزة، يقوم فقط بإصدار شعارات، إضافة إلى دعمه للاحتلال الإسرائيلي بكل العلاقات الدبلوماسية لدعم الاحتلال، ويجري الترحيب برموز الاحتلال في كل أنحاء العالم».